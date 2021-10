Flinke groei online verkoop bij Beter Bed

In het derde kwartaal behaalde Beter Bed een omzet van €56,5 miljoen, een plus van 4,9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral de verkoop via internet ging daarbij flink omhoog met een plus van 20%.

De orderinstroom bij Beter Bed liep eveneens op en steeg op jaarbasis met 8,3% naar €29,2 miljoen.

Bekijk ook: Harde groei online verkopen brengt Beter Bed weer winst

Topman John Kruijssen benadrukte in een toelichting dat Beter Bed op schema ligt met de realisering van het strategische plan 2025.

Afgelopen jaar had Beter Bed nog flink last van de lockdowns. Daardoor moesten veel winkels van de beddenverkoper gedwongen de deuren dicht houden.