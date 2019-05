Op 29 mei 1959 werd op de akker van boer Boon, in Kolham, aardgas gevonden. Enthousiast waren de ingenieurs van de Nederlandse Aardolie Maatschappij niet. Ze hadden liever olie. Historicus Joep Schenk: „Aanvankelijk had men geen idee dat dit het grootste aardgasveld van Europa was. Om de paar jaar bleek het wéér groter.”