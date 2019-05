'Amerikaanse betaalbedrijven gaan samen'

Met de transactie in aandelen krijgen de aandeelhouders van Global Systems 52 procent van het gecombineerde bedrijf in handen en houders van Total Systems de rest. Volgens de bronnen gaat topman Jeff Sloan de combinatie leiden. Voorzitter wordt Troy Woords, de huidige baas van Total Systems.

Global Payments heeft een marktwaarde van ruim 23 miljard dollar en Total System Services is bijna 18 miljard dollar waard. In maart sloegen Fidelity National Information Services en Worldpay de handen ineen, in een fusie waarmee 43 miljard dollar gemoeid was. Enkele maanden daarvoor nam Fiserv in een transactie van 22 miljard dollar First Data over.