Stakingen zadelen SAS op met miljoenenlast

Stockholm - De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS voelt de recente stakingen door personeel duidelijk in haar portemonnee. De acties van eind april en begin mei zorgden voor een kostenpost van 650 miljoen Zweedse kroon, zo'n 61 miljoen euro. Dat meldde het bedrijf in een handelsupdate over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar.