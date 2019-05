Brussel geeft beurzen zetje omhoog

Met nog een uurtje te gaan totdat de Amerikaanse beurzen aan hun verkorte handelsweek beginnen, staat de AEX-index op 551,2 punten, een winst van 0,4%. De midkap-index staat, mede dankzij mooie plussen van zwaargewichten Air France KLM en SBM Offshore, nog iets dieper in het groen: +0,6% op 754,4 punten.

Ook elders in Europa klimmen de aandelen. De DAX in Frankfurt staat onveranderd na een urenlang verlies. De FTSE 100 in Londen wint 0,4%, terwijl de CAC-40 in Parijs 0,2% vooruit gaat.

De beurzen in Amerika, die gisteren gesloten waren vanwege Memorial day, lijken vanmiddag licht hoger te gaan openen. Handelaren daar moeten de opmerking van Donald Trump nog verwerken, dat hij ’nog niet klaar is voor een deal met China’. De prijs van Brentolie staat vrijwel onveranderd rond de $70.

Het is, met de traditioneel lauwe Hemelvaartsdag in het vooruitzicht en dus een zeer gefragmenteerde beurweek, „een gezapige dag”, constateert ABN Amro-handelaar Frank Bonsee.

De meeste beweging is te zien bij de rente op staatsobligaties. Die zijn al langer onderweg naar beneden, en kregen vanochtend een nieuwe tik na het gerucht dat Italië een miljardenboete van de Europese Commissie te wachten staat.

Inmiddels heeft Brussel laten weten dat een boete vooralsnog niet in de lijn van de verwachtingen ligt. Dat brengt de markten enigszins tot rust. De rente op Italiaans schuldpapier, looptijd tien jaar, blijft niettemin hoog op 2,70%.

Speling

Aan de andere kant duikt de Duitse rente nog wat verder onder nul, en volgen de Nederlandse staatsobligaties met een rente van 0,045%. „Het lijkt erop dat die weg naar beneden nog niet voorbij is”, stelt Bonsee. En dat valt ook te horen bij andere obligatie-experts. „Ik weet niet of de Nederlandse rente onder nul duikt, maar er is zeker nog wel speling naar beneden”, zegt Jeroen van den Broek (ING).

Randstad (+1,5%) en wetenschappelijk uitgevers Relx (+1,7%) en Wolters Kluwer (+1,6%) zijn in de AEX-index de grote winnaars. De uitzender „stond wat onder druk” door vrees voor het einde van de economische cyclus, ziet Bonsee, „maar wordt nu misschien wel wat aantrekkelijker”.

Betaalbedrijf Adyen (+0,5%) ook lekker na het bericht van Bloomberg dat de Amerikaanse betalingsdienstverlener Global Payments zijn branchegenoot Total System Services overneemt. Bij de hoofdfondsen zou staalreus ArcelorMittal (+0,8%) met Resurgent Power Ventures een bod uitbrengen op een energiecentrale van Essar Power. Ook aandeelhouders van DSM hebben een mooie dag, hun stukken worden 0,9% meer waard.

Financials

Zwaargewicht ING, een grote verliezer in de ochtend, toont een mooi herstel met 0,7% koerswinst halverwege de middag.

Verder geven de financiële aandelen vandaag niet thuis: ABN Amro verliest 0,6%, Aegon duikt 0,5% in de min. „Last van de Amerikaanse rente”, constateert Bonsee. Andere verzekeraars als ASR (+0,1%) en NN (onveranderd) laten een iets beter beeld zien. In de staart van de hoofdindex valt verder Heineken (-0,5%) op.

Automakers blijven in heel Europa in beeld. Producent Renault (-1,4%) zal naar verwachting pas volgende week een definitief besluit nemen over het fusievoorstel van FiatChrysler (-1,3%).

In Azië boekte de Nikkei 0,4% winst. De Hangseng steeg 0,4%. Webbedrijf Alibaba zou een tweede beursnotering in Hongkong overwegen om zich in te dekken tegen rampscenario’s van de handelsoorlog tussen de VS en China.

