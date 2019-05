ING en Aegon drukken sentiment

De AEX-index stond rond 11 uur, na een openingswinstje, 0,4% lager bij 547,4 punten, na het licht hogere slot maandag.

De AMX koerste vlak bij 749,3 punten.

Ook de DAX in Frankfurt keerde: van winst naar 0,2% verlies. De FTSE 100 in Londen steeg een fractie, terwijl de CAC-40 0,4% verloor.

Banken hadden het tussen andere sectoren relatief zwaar in Europa. Vooral Italiaanse banken als UniCredit en Intesa stonden tot zo’n 2,5% lager.

De Italiaanse tienjaarsrente ging nog eens vier basispunten hoger naar 2,70%. De markt verwacht Europese boetes vanuit Brussel voor Italië wegens het laten oplopen van het begrotingstekort.

Geen handelsdeal

In Azië boekte de Nikkei 0,4% winst. De Hangseng steeg 0,4%. Webbedrijf Alibaba zou een tweede beursnotering in Hongkong overwegen om zich in te dekken tegen rampscenario’s van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Door de herweging van de MSCI Emerging Markets Index, die meer gewicht toekent aan de aandelen uit Shanghai en Shenzhen, ontstond door aandeleninkoopacties van beleggers veel beweging.

Wall Street was maandag gesloten. De eerste futures voor de opening dinsdag om 15.30 uur staan licht hoger. President Trump zei „niet klaar” te zijn voor een handelsdeal met China.

Automakers bleven in heel Europa in beeld. Producent Renault (-1,4%) zal naar verwachting pas volgende week een definitief besluit nemen over het fusievoorstel van FiatChrysler (-1,3%).

De prijs van Brentolie ging 0,4% omlaag tot $69,80 per vat. De euro koerste een fractie lager tegen de Amerikaanse dollar bij $1,1182.

Kleine winsten

Betaalbedrijf Adyen (+0,6%) ging aan kop na het bericht van Bloomberg dat de Amerikaanse betalingsdienstverlener Global Payments zijn branchegenoot Total System Services overneemt. Chemiebedrijf DSM volgde met 0,4% koersoploop.

Bij de hoofdfondsen zou staalreus ArcelorMittal (+1,3%) met Resurgent Power Ventures een bod uitbrengen op een energiecentrale van Essar Power.

Verzekeraar Aegon verloor 1,5% op de bodem van de AEX. Ook zwaargewicht ING, ABN Amro, NN Group en ASR bleven achter met 0,6% tot 0,2% teruggang.

Bij de middelgrote fondsen boekte PostNL winst met 0,7% toename, en bleef net achter telecombedrijf Altice dat 2,4% voortgang boekte.

Defensieve aandelen als Heineken, KPN en Unibail werden eveneens verkocht tot 0,8% verlies.

Air France KLM, dat vandaag zijn aandeelhoudersvergadering houdt, steeg 0,1%.

Verlichtingsbedrijf Signify (-0,2%) is ondergewaardeerd door de markt, aldus analisten van zakenbank Berenberg dat een koopadvies afgeeft met een koersdoel van €33,00.

