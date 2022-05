Beursblog: winst tech duwt AEX naar 690 punten

Door Redactie DFT

Amsterdam - Na een uur handelen staat de AEX 1% hoger bij 690 punten. Europese beurzen gaan in hetzelfde tempo mee. Ook futures voor Wall Street gaan flink opwaarts. In Azië was het sentiment nog gemengd. Deze week kijken beleggers opnieuw naar signalen van de Federal Reserve voor de mate van rentestijging. Nieuwe inkoopmanagerscijfers moeten de impact van de inflatie tonen.