Marktplaats voor exclusieve tweedehands woonitems

Thomas Bunnik en Evelien Remmelts willen de aankoop van bijzondere spullen eenvoudig maken. Ⓒ FOTO Amaury Miller

AMSTERDAM - Mooie items voor in huis aanschaffen zonder uren op Marktplaats of bij antiquairs rond te struinen; dát hadden Evelien Remmelts en Thomas Bunnik voor ogen toen ze Whoppah bedachten. De online marktplaats voor exclusieve tweedehands woonspullen is sinds vorige week live.