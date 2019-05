Oud-baas Schiphol commissaris Bouwinvest

Nijhuis is vooral bekend van zijn eerdere rol als topman van luchthaven Schiphol. Eerder was hij onder meer werkzaam bij accountantskantoor PwC, waar hij de leiding had over de activiteiten in Nederland. Van Lange werkte eerder onder meer in verschillende functies voor Rabobank.

Bouwinvest belegt vermogen van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed. Zo werkt het bedrijf voor bpfBOUW, het pensioenfonds van de bouw. De vorige raad van commissarissen trad op 18 april af. Binnen enkele maanden verwacht Bouwinvest de twee overige leden van de rvc bekend te maken.