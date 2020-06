Moeder pakt biezen om parttime werken, en loopt ontslagvergoeding mis

Een vrouw die minder wilde werken nadat ze een zoontje kreeg, had geen nee mogen horen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Als je met je baas ruziet over minder uren werken, dan kun je maar beter niet zelf ontslag nemen. Want zelfs al heb je het gelijk aan je zijde, dan nog loop je je vertrekpremie mis. Voor een pas moeder geworden adviesmanager in het onderwijs gaat het zelfs om tienduizenden euro’s.