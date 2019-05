Nationale-Nederlanden stopt met bonussen personeel

Deze week werd de nieuwe cao van de financiële dienstverlener aangenomen. Hij geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.

De medewerkers krijgen per 1 oktober 2019 en 1 juli 2020 een salarisverhoging van 3%. Na de overname van Delta Lloyd had het bedrijf twee cao’s: die zijn nu geharmoniseerd.

De meest opvallende veranderingen zijn dus het vervallen van de variabele beloningen, in ruil voor een vaste salarisverhoging. Overigens kunnen de leden van de raad van bestuur nog wel bonussen krijgen. Hun beloningen worden bepaald door de raad van commissarissen.

Vaderschap

Naast salarisverhoging krijgen NN-medewerkers vanaf nu vier weken betaald partnerverlof: in de praktijk zal dit vooral vaderschapsverlof zijn, al hebben vrouwelijke partners er ook recht op als hun vrouw of vriendin is bevallen.

Hiermee gaat NN moederbedrijf ING achterna, waar partners sinds 2017 een maand vaderschapsverlof krijgen.