Peking grijpt in bij wankelende bank

Tot 24 mei volgend jaar gaat de China Banking and Insurance Regulatory Commission er de scepter zwaaien.

Deze ingreep zorgde voor een schokgolfje door de bankenwereld: Huishang Bank verloor 6% op de beurs, de Bank of Zheshang zakte 5,5% weg.

Chinese genoteerde banken staan momenteel na de ingreep bij Baoshang Bank voor de grootste koersverliezen in een jaar tijd.

Al langer zijn er zorgen bij investeerders over de met veel schulden en slechte beleggingen opgetaste balansen van Chinese banken in het algemeen.

Zorgen om kapitaal

Baoshang Bank, dat volgens Reuters sinds 2016 geen jaarrekening meer heeft gedeponeerd, is onderdeel van investeerder Xiao Jianhua, ook wel de Tomorrow Group.

Dat bedrijf is nu al maanden onderwerp van onderzoek door toezichthouder China Banking and Insurance Regulatory Commission naar systeemrisico’s in zijn systeem. Miljardair Jianhua is sinds 2017 niet meer gezien.

Analisten kijken bezorgd naar de werkwijze van Baoshang Bank, die door meer banken wordt gebruikt: lening zijn buiten het standaard boek gehouden om daarmee aan het toezicht te ontkomen.

Kredietproblemen

Ze kunnen daardoor ook aan minder kredietwaardige consumenten en bedrijven blijven lenen.

Tegelijkertijd hoeven ze daar tegenover niet extra kapitaal aan te houden om de risico’s op te vangen. Mocht een crisis toeslaan, dan zullen deze crediteuren niet of moeizaam kunnen terugbetalen is de verwachting.

Het verschil met andere banken werd zichtbaar op de beurs: concerns met significant meer kapitaal en betere leningen in huis boekten wel koerswinsten.

