'Altice USA wil mobiele diensten aanbieden'

New York - Altice USA, de Amerikaanse tak van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecom- en kabelbedrijf Altice, gaat in de Verenigde Staten mobiele diensten aanbieden. Zakenkrant The Wall Street Journal weet op basis van bronnen te melden dat de dienst bij Altice USA tussen de 20 en 30 dollar zal gaan kosten. Het bedrijf zou daarbij gebruik gaan maken van het netwerk van telecomaanbieder Sprint.