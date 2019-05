'Strop Botlekbrug blijkt nog weer groter'

Volgens de brief draaien de betrokken aannemers op voor de extra kosten om de hefbrug over de Oude Maas alsnog geschikt te maken voor spoorverkeer. Daardoor is tevens sprake van vertraging van de werkzaamheden. Het gaat om een reactie van de minister op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van een bericht van bouwkrant Cobouw van eerder dit jaar.

Het probleemproject hoort bij de verbreding van snelweg A15, waarover Rijkswaterstaat jaren terug al een schikking overeenkwam met betrokken aannemers Ballast Nedam, Oranjewoud-dochter Strukton en het Oostenrijkse Strabag. De bouwbedrijven leden forse verliezen op het snelwegproject, waarvan de kostenoverschrijdingen opliepen tot ruim 318 miljoen euro

Hoe lang de vertraging precies gaat duren is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoe hoog de extra kosten zijn. "Zodra er meer inzicht is in de financiële consequenties zal ik u hierover informeren", aldus Van Nieuwenhuizen.