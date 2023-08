Nog paar dagen om toeslagen aan te vragen: honderdduizenden laten geld liggen

De toeslagen aanvragen kan online via Mijn toeslagen. Ook wie eerder geen recht had op de tegemoetkomingen, kan dat in 2022 wel hebben gehad. De inkomensgrenzen veranderen ieder jaar. Op toeslagen.nl/proefberekening kun je kijken of je recht hebt op toeslagen.

Niet terugbetalen

Een voordeel van achteraf toeslagen aanvragen is dat je al precies weet hoeveel je in 2022 hebt verdiend. Er is dus geen risico dat ontvangen toeslagen weer terug moeten worden betaald.

Het ministerie van Financiën schat dat ongeveer een op de tien huishoudens die recht heeft op toeslagen, deze niet aanvraagt. Zo’n 4,5 miljoen Nederlanders ontvangen zorgtoeslag. Dat zou betekenen dat honderdduizenden de tegemoetkoming mislopen.

Aan de andere kant krijgen ook veel huishoudens te veel toeslagen, en moeten zij later weer een bedrag terugbetalen. Van de huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moest meer dan de helft achteraf worden gecorrigeerd, blijkt uit onderzoek door het Centraal Planbureau over de periode 2011-2016.

