Duitse DAX groter en strenger na schandaal bij Wirecard

In september groeit de DAX van dertig naar veertig bedrijven. Daarnaast krijgen beursfondsen in de DAX te maken met een strenge toetsing om toekomstige schandalen te voorkomen. Zo moeten bedrijven een auditcommissie hebben. Ook is het verplicht op driemaandelijks de resultaten naar buiten te brengen en jaarlijks controle te laten uitvoeren op de bedrijfscijfers.

Naast de uitbreiding van het aantal bedrijven komt er ook een aanpassing in de maatstaf voor de weging in de DAX. Bij de nieuwe samenstelling verdwijnt het handelsvolume als criterium en blijft alleen de beurswaarde van een bedrijf over. Verder is de winstgevendheid van belang voor toekomstige nieuwkomers om in de DAX te kunnen komen. Bij een toetreding moeten bedrijven minimaal twee boekjaren aaneen groene cijfers hebben geschreven.

In Duitsland werd geschokt gereageerd op het schandaal bij fintechspeler Wirecard. Het op de beurs lange tijd zeer populaire bedrijf ging uiteindelijk failliet nadat er een beerput van fraude en boekhoudige trucs open werd gezet. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis.