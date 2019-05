Wall Street opent hoger na lang weekend

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent hoger op 25.692 punten. De breder samengestelde S&P 500 nam 0,4 procent toe tot 2836 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,6 procent omhoog tot 7681 punten.

Trump houdt overigens wel vol dat een handelsakkoord nog altijd in zicht is. Afgelopen week zinspeelde de president er al op dat een milder standpunt aangaande technologieconcern Huawei een mogelijk onderdeel van een handelsdeal vormt.

Automaker Fiat Chrysler won ruim 8 procent. Het Italiaanse-Amerikaanse bedrijf stuurde een fusievoorstel naar zijn branchegenoot Renault. Het Franse autoconcern neemt waarschijnlijk volgende week een beslissing over het aanbod. Aandelen van Fiat Chrysler, dat ook in Italië een beursnotering heeft, zaten maandag al flink in de lift op de beurs in Milaan. In New York waren de beurzen toen gesloten vanwege Memorial Day.