Máxima: zorg voor appeltje voor de dorst

Koningin Máxima en minister Wopke Hoekstra dinsdag tijdens het symposium in Den Haag. Ⓒ EPA

Den Haag - Bij verstandig omgaan met geld hoort vooral dat je voorbereid bent op tegenvallers zoals scheiding of ontslag. Dat zei koningin Máxima dinsdag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Wijzer in Geldzaken, waarvan zij erevoorzitter is.