Deelnemer Betfair zet 1 miljoen pond in op zege Biden

Met de inleg van 1 miljoen pond is in het Verenigd Koninkrijk het hoogste bedrag gemoeid dat ooit werd neergelegd voor een politieke weddenschap. In een scenario dat Biden aan het langste eind trekt, krijgt de deelnemer bij Betfair een bedrag van 1,5 miljoen pond uitgekeerd.

Er wordt vandaag nog steeds massaal ingezet op de afloop van de Amerikaanse verkiezingen. Bij Britse gokbedrijven zou al meer dan 1 miljard pond omgaan in het voorspellen van de uitslag wie de strijd om het Witte Huis gaat winnen.

Biden blijft favoriet bij de deelnemers met 65% die er van uitgaan dat hij de nieuwe president gaat worden. De zittende president Trump heeft afgelopen weekend iets aan populariteit gewonnen met een toename van 34% naar 35% die hem ziet winnen.

De verkiezingen in Amerika gaan morgen van start. Vooral de belangrijke swingstates in de VS gaan een grote rol spelen in de uiteindelijke verkiezingsuitslag. De kandidaten zijn vandaag nog volop aan het campagne voeren.