Ondernemer Stilano van Embriqs en Susan de Reijke.

Het elfde Cure for Cancer gala dat ook dit jaar werd gehouden in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk was met enkele honderden gasten bescheiden van omvang. Maar die wisten wel gezamenlijk het fenomenale bedrag op te brengen van 733.850 euro, zelfs iets meer dan het AmsterdamDiner met ruim 950 gasten.