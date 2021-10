’Europese landen staan nog achter in opspraak geraakte IMF-topvrouw’

Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben hun steun uitgesproken voor de Bulgaarse, meldt de Financial Times op basis van ingewijden. Georgieva wordt onderzocht wegens mogelijk onethisch handelen in haar tijd bij de Wereldbank. De Verenigde Staten hebben volgens de Britse zakenkrant nog altijd geen oordeel geveld over de houdbaarheid van haar positie.

Georgieva wordt ervan beticht een aantal jaar geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk te hebben uitgeoefend om China beter te laten presteren in een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat.

Stof opwaaien

Zelf heeft Georgieva de beschuldigingen fel tegengesproken. Ze zou nooit op het verdraaien van feiten hebben aangedrongen. De kwestie heeft al veel stof doen opwaaien in de financiële wereld.

De stem van de Amerikanen kan doorslaggevend zijn binnen het IMF. De VS zijn de grootste aandeelhouder van het fonds, dat bekendstaat om noodleningen aan landen bij economische crises.

Het bestuur van het IMF is naar verluidt vrijdag weer bij elkaar gekomen om de beschuldigingen aan het adres van Georgieva te bespreken.

Volgens de Financial Times is het nog niet duidelijk of bestuursleden al voor maandag tot een besluit zullen komen. Georgieva zelf zal maandag als hoofd van het IMF een panelgesprek over de coronapandemie leiden, kondigt de organisatie in een persbericht aan.