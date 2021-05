Alternatieve beurs Nxchange mikt met overname op blockchain

Hoeveel Nxchange heeft betaald voor Bondex maken de twee partijen niet bekend. Oprichter Jos van Alphen treedt na de deal toe tot het bestuur van Nxchange.

Het nog geen drie jaar oude Bondex laat zijn software tegen betaling gebruiken door bedrijven die groeifinanciering nodig hebben of hun personeel willen belonen met een belang in de onderneming. Via het platform kunnen ze die omzetten in zogeheten tokens, oftewel alternatieve waardestukken die via blockchain geregistreerd en verhandelbaar zijn. Blockchain is een soort wijdverbreid logboek waar iedere transactie door alle afzonderlijke onderdelen wordt verwerkt, wat fraude zou moeten uitsluiten.

Volgens Nxchange past de aanpak van de overgenomen start-up goed bij de eigen strategie. Het beursbedrijf mikt naar eigen zeggen vooral op Europese 'millennials', de doelgroep geboren in de jaren tachtig en negentig, die willen investeren.

Nxchange wordt vaak gezien als alternatief voor de 'grote' aandelenbeurs Euronext Amsterdam, waar vooral mkb'ers en nog jonge ondernemingen geld kunnen ophalen. Fastned, de uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's die inmiddels ook een notering aan de Euronext heeft, haalde er veel groeikapitaal op. Het burgerinitiatief Koop de HEMA wil Nxchange ook gebruiken om particulieren een belang in winkelketen HEMA te laten bemachtigen.