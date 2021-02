Waarom particulieren zilver absoluut in eigen kluis willen hebben

Belegger terug in zilver, edemetaal in jaar tijd ruim 50% duurder. Ⓒ FOTO HH

Amsterdam - Gouden dagen voor verkopers van zilver: particulieren slaan het edelmetaal in, dat ze in de vorm van munten, penningen en zware zilverbaren in de kluis leggen. De run op fysiek zilver, recent extra aangewakkerd door honderdduizenden particulieren verzameld op Reddit.com, leidt in webshops tot bordjes met: ’tijdelijk niet leverbaar’.