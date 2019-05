Bijverdienste boeren bijna verdubbeld

Kampeerders zijn goeie handel voor de boer. Ⓒ FOTO ANP

Amsterdam - Het inkomen dat agrariërs uit andere activiteiten dan veehouderij of akkerbouw halen, groeit razendsnel. De omzet in de zogeheten multifunctionele landbouw is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld tot 887 miljoen euro.