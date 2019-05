Producentenvertrouwen omlaag

Het vertrouwen ging van 6,7 in april naar 4,7 in mei. Dat is het laagste niveau na 2016, aldus het statistiekbureau. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Het CBS maakte ook bekend dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in april 3,2 procent hoger waren dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsstijging is groter dan een maand eerder. Toen waren de producten van de industrie 2,6 procent duurder dan een jaar eerder. De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie.