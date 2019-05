Deens Genmab wil ADS-notering in New York

De beursgang gaat anders dan gebruikelijk omdat de stukken geen gewone aandelen zijn, maar zogeheten 'American Depositary Shares' (ADS). Eén zo'n ADS vertegenwoordigt een tiende van een regulier aandeel in Genmab. Wanneer de stap precies zal plaatsvinden en hoeveel stukken daarbij betrokken zijn, wordt later bekendgemaakt.

Genmab heeft al een gewone notering aan de Deense beurs Nasdaq Kopenhagen. Ook wordt er in zogeheten ADRs (American Depositary Receipts) van Genmab gehandeld op de over-the-counter (OTC) markt in de Verenigde Staten. De onderneming richt zich op het ontwikkelen van therapeutische antilichamen als geneesmiddel voor de behandeling van kanker. Genmab is opgericht in 1999 en heeft onder meer een vestiging in Utrecht.