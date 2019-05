Groeizorgen zetten Nikkei lager

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,2 procent lager op 21.003,37 punten. Vooral de Japanse maker van chipapparatuur, die een grote blootstelling hebben aan China, werden van de hand gedaan. Chiptester Advantest zakte 4 procent en Tokyo Electron raakte 2,2 procent kwijt. De banken en verzekeraars kampten met de afnemende rentes op de obligatiemarkten, die omgekeerd bewegen met de obligatiekoersen. Mitsubishi UFJ Financial en Dai-ichi Life Holdings leverden 1,5 en 1,7 procent in.

De beurs in Shanghai steeg 0,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent lager. De Chinese producenten van zeldzame aardmetalen zaten in de lift door speculatie dat Peking deze producten duurder wil maken of de verkoop wil beperken in de handelsstrijd met de VS. JL Mag Rare-Earth en Innuovo dikten 10 procent aan.

De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung zakte 1,8 procent. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,7 procent in. Het Australische Lynas, een van de weinige producenten van zeldzame aardmetalen buiten China, steeg bijna 15 procent.