Naam veel webshops nu duidelijk op afschrift te zien

Voorheen zagen consumenten na onlinebetalingen met iDeal alleen betalingsverwerkers staan in hun app. Omdat die partijen niet bij iedereen bekend zijn, is het vaak onduidelijk waarvoor een bedrag is afgeschreven. Een duidelijke winkelnaam moet daar verandering in brengen.

Rabobank liet de winkelnamen al zien bij transacties die door de bank zelf werden verwerkt. Door de achterliggende technologie beschikbaar te stellen aan Mollie, dat een veel groter marktaandeel heeft, is vanaf nu bij iDeal-betalingen aan meer dan de helft van alle webshops de winkelnaam te zien. Dat gebeurt ook bij betalingen via andere banken dan Rabobank.