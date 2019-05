Consumententak Naspers in juli naar beurs in Amsterdam

Voor de plannen is nog wel goedkeuring van de aandeelhouders nodig tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering die 28 juni wordt gehouden. Naspers is van plan minimaal 73 procent van de aandelen in de afgesplitste onderdelen zelf te houden. De overige maximaal 27 procent wordt aan de huidige aandeelhouders van Naspers gegeven en is vrij verhandelbaar.

De tak van Naspers die naar de beurs gaat investeert in verschillende internetbedrijven zoals mail.ru, Tencent en DeliveryHero. Naspers verwacht dat de afgesplitste tak het grootste consumenteninternetbedrijf in Europa wordt.