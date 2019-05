Polen zien af van inlijven Cryo-Save

Amsterdam - Het Poolse PBKM ziet af van een overname van vrijwel alle activiteiten van stamceltak Cryo-Save van het in Amsterdam genoteerde Esperite. Eerder was daarover een voorlopig akkoord getekend, maar na het boekenonderzoek hebben de Polen besloten de deal niet door te zetten. Volgens Eperite werden de partijen het niet eens over de voorwaarden van de verkoop.