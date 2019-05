Franse economie groeit door

De groei bedroeg 0,3 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar. Daar is gelijk aan het voorlopige cijfer. Op jaarbasis groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 1,2 procent, terwijl economen in doorsnee een stijging met 1,1 procent hadden gerekend.

Het statistiekbureau kwam ook met voorlopige cijfers over de inflatie. De consumentenprijzen in Frankrijk gingen in mei op jaarbasis met 1 procent omhoog, na een toename met 1,3 procent een maand eerder. Dat was een minder grote toename dan verwacht, want economen gingen uit van een stijging met 1,1 procent. Op maandbasis bedroeg de Franse inflatie 0,2 procent.

De consumentenbestedingen gingen harder omhoog dan verwacht. Die kwamen in april 1,2 procent hoger uit op jaarbasis, waar economen een toename van 0,6 procent hadden verwacht. In maart daalden de consumentenbestedingen nog met een herziene 0,3 procent.