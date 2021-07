’Genoeg mensen willen bij Schiphol wonen’

Sijas Akkerman vindt de woningnood in de regio Schiphol belangrijker dan de luchthaven. Ⓒ René Bouwman

Natuur en Milieu Noord-Holland baarde een paar weken geleden opzien met een plan voor woningbouw bij Schiphol. Waar de tegenstanders van Schiphol altijd klaagden over de overlast, blijkt dat er ruimte te vinden is om toch te bouwen. Veel gemeenten rondom Schiphol willen meer bouwen, maar de strenge geluidsnormen rond de luchthaven verhinderen dat. Dit spleet de Omgevingsraad Schiphol in de afgelopen jaren, omdat de luchtvaart geen nieuwe gehinderden wil creëeren. Andere aanvliegroutes of het sluiten van landingsbanen maakt het bouwen van meer woningen mogelijk, zo stelt directeur Sijas Akkerman.