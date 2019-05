Pokémon duikt ’s nachts bij je in bed

The Pokémon Company, een consortium waar ook spellenmaker Nintendo bij hoort, heeft een nieuw smartphonespelletje aangekondigd, genaamd Pokémon Sleep. Die app brengt het slaapgedrag van gebruikers in kaart, en ’beloont goede slaapgewoonten’, zo meldt het bedrijf op een persconferentie.

Het gamingbedrijf werkt voor de nieuwe app onder meer samen met Niantic, het bedrijf dat ook Pokémon Go heeft ontwikkeld. Dat spel betekende, drie jaar geleden, dé comeback van Pokémon na hun debuut in de jaren negentig. Miljoenen kinderen wereldwijd liepen (en lopen nog altijd) achter hun smartphone aan op zoek naar Pokémon ’in het wild’. Sindsdien is de Pokémon-rage nooit meer helemaal weggeweest – onlangs ging de film Detective Pikachu nog in première. Pikachu is de bekendste van alle Pokémon.

De nieuwe slaap-app moet werken via een polsbandje dat tegelijk wordt geïntroduceerd. Dat bandje meet meer gezondheidszaken, zoals het aantal stappen dat je op een dag zet.