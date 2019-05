Arcelor valt op flink lagere AEX

Rond 10.10 uur stond de AEX-index 1,3% lager op 542,3 punten. De AMX daalde 1,5% naar 739,9 punten. De koersenborden in Parijs (-1,7%), Frankfurt (-1%) en Londen (-0,8%) kleurden eveneens rood.

Elders daalden de beurzen eveneens. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,2% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdagavond 0,4% tot 0,9% in de min. President Donald Trump drukte de koersen op Wall Street met zijn uitspraak dat de VS de importtarieven voor Chinese producten verder kunnen verhogen als dat nodig zou zijn. Chinese media zinspeelden intussen op een exportstop van zeldzame metalen naar de VS, waarmee een deel van de Amerikaanse economie hard geraakt zou worden. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,6% tot 0,9% in het rood.

In de volledig roodgekleurde AEX viel ArcelorMittal 4,1%. De staalfabrikant kondigde voor de tweede keer in een maand aan de productie in Europa te verlagen. ArcelorMittal heeft last van een zwakke vraag en veel import van staal van buiten het continent.

Betalingsdienstverlener Adyen (-3,8%) was eveneens een opvallende daler. Uitzender Randstad leverde 2,5% in.

In de AMX was kabel- en telecomaanbieder Altice Europe (-4%) de grootste verliezer. Flitshandelaar Flow Traders (+1%) was de enige winnaar bij de middelgrote fondsen.

Bekijk ook: Pensioenfondsen duelleren om Eneco

Smallcapfonds Lucas Bols (+1%) wil voormalig financieel directeur van Heineken René Hooft Graafland als commissaris. De voordracht van de oud-bestuurder van de bierbrouwer moet nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Bols.

Bij de lokaal genoteerde aandelen koerste Hunter Douglas 0,7% hoger. De raambekleder neemt de Belgische producent van zonweringstoffen Copaco Screenweavers over. Hunter Douglas gaf geen financiële details van de overname. Copaco Screenweavers is gevestigd in Bavikhove en had vorig jaar een omzet van €25 miljoen.

Kardan (-7,6%) heeft in het afgelopen kwartaal een verlies van €23,5 miljoen geleden. De investeerder wijt de rode cijfers aan negatieve wisselkoerseffecten en tegenvallende opbrengsten uit obligaties.

Biotechnologiebedrijf Esperite (-10%) kreeg een zware tegenvaller te verwerken. Het Poolse PBKM ziet af van een overname van vrijwel alle activiteiten van stamceltak Cryo-Save van Esperite. Eerder was daarover een voorlopig akkoord getekend, maar na het boekenonderzoek hebben de Polen besloten de deal niet door te zetten.

Overigens mag de Amsterdamse beurs binnenkort twee nieuwkomers verwelkomen. Marel liet weten op vrijdag 7 juni naar het Damrak te gaan. Het van oorsprong IJslandse bedrijf heeft al een beursnotering in Reykjavik, maar wil zijn internationale bekendheid vergroten en zijn kapitaalstructuur versterken. Het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers kondigde aan zijn internationale activiteiten op woensdag 17 juli naar de Amsterdamse beurs te brengen.

Meer financieel nieuws iedere ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan.