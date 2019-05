Winst Rocket Internet schiet omhoog

De winst steeg in het eerste kwartaal met 86 procent tot 139 miljoen euro. Onder andere de Afrikaanse webwinkel Jumia, die in april naar de beurs in New York ging, droeg bij aan het hogere resultaat, evenals modeplatform Global Fashion Group.

Rocket Internet had in het eerste kwartaal ook nog een belang in de bezorger van verspakketten HelloFresh. Inmiddels zijn die aandelen van de hand gedaan.