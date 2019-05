Casino schrapt interim-dividend

Er is bij de onderneming sprake van miljarden aan schulden. Het concern is de laatste jaren een grote speler geworden in Zuid-Amerika, maar dat heeft veel geld gekost. De moederbedrijven van Casino zijn onlangs onder faillissementsbescherming geplaatst. Er trad daardoor een juridische procedure in werking die bekend staat onder de naam 'sauvegarde', waardoor de partijen ten minste zes maanden hebben om met een plan voor schuldsanering te komen.

