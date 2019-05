Column: AEX zoekt bodem

Dat er sprake is van een trending fase op het weekspeeldveld behoeft nauwelijks toelichting. Mooie swings, omhoog en omlaag, sieren de chart. Mijn 55SMA trendvolgende indicator toont met zijn hellingshoek daarbij aan hoe het is gesteld met de trendintensiteit, ofwel de bereidheid om richting te kiezen en dit ook vast te houden. Dan blijkt dat momenteel de SMA afvlakt als gevolg van de uiterst vervelende koersval naar 472 in december vorig jaar. Nu blijkt, dat die vrije val een vergissing van de markt was, want de candles noteren al weer geruime tijd boven de gemiddelde lijn. Maar vanaf de eerder genoemde 572 top is een correctie gaande, keurig begeleid door mijn swingteller ofwel stappenteller die in het rood noteert. Afkoelen, dippen en een nieuwe bodem formeren, zo luidt de bevinding, maar waar moet er worden gebodemd?

545 kleefcandle

Goed, nu dus een pittige correctie gaande, maar tot hoever? Op dit moment accepteert de markt de SMA lijn als dynamische trendlijn, want de sprieten van de candles komen er niet onder. Dan hebben we het over 540 als steunniveau. Maar ik heb een Fibonacci retracementgrid ingetekend om vast te kunnen stellen of er reeds boven de SMA gebodemd kan worden. En dan blijkt dat de 61,8% retracement op 545 steun kan aanreiken. Op moment van schrijven kleeft er een zwarte candle aan de retracementgrens, dus best wel een spannende fase.

Bodemstampers gezocht

De AEX beweegt op de weekkaart op de plek waar je bodemvorming mag verwachten, namelijk op of nipt boven de SMA lijn. De RSI als spanningsmeter stuurt hier overigens ook op aan door bij de 50-lijn op te krullen. Het wordt nu dus tijd dat bodemstampers in actie komen door witte candles te produceren om daarmee de weg te effenen voor de bulls die dan de gelegenheid krijgen op te stomen naar hogere niveaus. Dus ja, de 572 en 577 zijn haalbare niveaus voor de AEX onder de voorwaarde dat bodemstampers naar volle tevredenheid hun taak zullen volbrengen. Ze hebben nog wat extra speelruimte tot 540, maar daaronder verpietert het technische beeld aanzienlijk, dat moge duidelijk zijn. Ik hou echter vast aan het bekende adagium dat een correctie uiteindelijk een nieuwe bodem oplevert op of nipt boven de SMA lijn.

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.