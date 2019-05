China geeft VS laatste waarschuwing

„Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben”, staat te lezen in het hoofdredactioneel commentaar van de People’s Daily, een krant die geldt als spreekbuis van de Chinese communistische partij. Dat is in het diplomatieke verkeer een loodzware uitdrukking, die bijvoorbeeld ook gebruikt werd in de aanloop naar militaire conflicten met India en Vietnam.

De hoofdredacteur van de Global Times, een andere regeringsgezinde krant, zegt in een tweet dat China ’serieus’ overweegt om de export van zeldzame metalen stil te leggen.

China is wereldwijd veruit de grootste exporteur van zeldzame metalen, en levert met name aan de VS. Dat haalt 80% van zijn zeldzame metalen, die gebruikt worden bij het maken van onder meer lasers, vliegtuigen, magneten en medische scanners, uit de volksrepubliek.

Het stopzetten van die exportstroom zou een reactie zijn op de boycot die Amerika heeft afgekondigd op de Chinese telecomreus Huawei. Bedrijven als Google en Qualcomm doen vanwege die boycot geen zaken met Huawei meer.