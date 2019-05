Column: duurzame belegging kan transparanter

Voor de kostprijs hoef je het niet meer te laten, de duurzame beleggingsproducten (beleggingsfondsen, etf’s) liggen qua kosten nauwelijks hoger (basispunten) ten opzichte van de klassieke beleggingsproducten. En niet geheel onbelangrijk, de rendementen van duurzaam beleggen blijven niet achter. Wanneer de vermogensbeheerder je de keuze geeft tussen regulier of duurzaam beleggen is het antwoord makkelijk te raden.

Sluier

Het verhaal voor een vermogensbeheerder is dus heel duidelijk. Vanuit commercieel oogpunt pak je de meerwaarde door een selectie te maken van duurzame beleggingsproducten, materie die nog niet echt bekend is bij de doorsnee belegger. Het selectieproces van de duurzame beleggingen (aandelen, obligaties) is complexer en de rendementen hoeven niet één op één vergeleken te worden met de bekende indices als een AEX, MSCI-World of S&P500. Een prachtige sluier die de meerwaarde van een beheerder moet onderstrepen.

En dat was afgelopen jaren natuurlijk het hete hangijzer. Door de enorme groei van het indexbeleggen, de transparantie en de margedruk die dat met zich mee heeft genomen, verloren beheerders de toegevoegde waarde. Waarom immers niet simpelweg een indextracker kopen?

Palet

Maar tegelijkertijd groeit nu ook het aanbod en het belegd vermogen in de duurzame indexbeleggingen. Het aantal duurzame etf’s van bijvoorbeeld iShares en UBS voor de Nederlandse belegger is van een handjevol, in een paar jaar tijd, naar enkele tientallen gegaan. De andere grote aanbieders bieden een kleiner aantal aan of zullen volgen. Met het huidige palet aan duurzame indexbeleggingen kunnen volwaardige portefeuilles samengesteld worden voor alle soorten beleggers.

De vraag is dan ook op welke wijze de beheerders de voorsprong vast willen gaan houden. Tot nu toe worden er nog argumenten uit de kast gehaald zoals de engagement die zou ontbreken en het gebrek aan de mogelijkheid om echt keuzes te kunnen maken bij het indexbeleggen. Bij een indexbelegging kan je immers niet zondermeer een belegging van de een op de andere dag uitsluiten; de selectiecriteria liggen van tevoren vast.

Beheerder

De eindbelegger, dus de vermogensbeheerklant, laat de keuze van de beleggingen over aan de beheerder. Of er beleggingsproducten worden geselecteerd op basis van uitsluiting van bedrijven of op basis van het beste jongetje van de klas, dat weet de klant doorgaans niet. En welke van de posities actief beheerde beleggingsfondsen zijn en welke indexbeleggingsfondsen gaat ook vaak voorbij aan de klant.

Of er nu duurzaam of niet duurzaam, in actieve of passieve beleggingsproducten belegd wordt; uiteindelijk zal de klant beleggen voor het degelijke rendement binnen bepaalde risicobandbreedtes. En daar zal de belegger best voor willen betalen zolang er maar toegevoegde waarde geleverd wordt. En die toegevoegde waarde zit niet onder een sluier van duurzaam beleggen. Die toegevoegde waarde zit gewoon in ’beleggen’! Beleg daarom duurzaam omdat het goed is, niet omdat het moet. En dat kan ook heel transparant.

Tjerk Smelt publiceert over uiteenlopende beleggingsvraagstukken met specifieke aandacht voor indexbeleggen (etf’s).

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de beleggingsportefeuille van de auteur. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.