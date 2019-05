China’s wapens in handelsruzie zijn vlijmscherp

Smartphones, hier in de lucht gehouden door Amerikaanse militairen tijdens een bezoek van Donald Trump, zitten vol met zeldzame metalen uit China. Ⓒ Bloomberg

China dreigt in de handelsoorlog met Washington nu Amerikanen te treffen waar het pijn doet: hun smartphones. China is veruit de grootste leverancier van zeldzame metalen, die in smartphones en batterijen voor Tesla’s gaan. Vijf vragen over de dreiging.