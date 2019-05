Verzekeraar draait niet op voor doorgelopen wc

De buren van de man waren vier weken op vakantie. Halverwege die periode liep de buurman de afvoerputjes na en trok de wc’s door. Hij merkte niet dat de spoelbak van een wc, die al langer slecht functioneerde, bleef doorlopen.

Vriendendienst

De schade - een hogere waterrekening - wilde de buurman claimen op zijn aansprakelijkheidsverzekering bij Aegon. Wie iets beschadigt tijdens een vriendendienst, zoals het helpen verhuizen, kan hier immers aanspraak op maken.

De verzekeraar wees de claim een hoger watergebruik van €250 minus €100 eigen risico, dus €150 af. Er was immers geen sprake van schade aan personen of spullen in dit geval.

Gebrekkig

De man liet het er niet bij zitten en stapte naar klachteninstituut voor de financiële sector Kifid. Die gaf hem ook nul op het rekest.

De spoelbak van het toilet was al gebrekkig en dat blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De man is niet onzorgvuldig geweest door niet te controleren of het toilet wel zou stoppen met spoelen. De verzekering hoeft niet uit te keren.