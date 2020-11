Politieke ontspanning VS brengt leven in opmars AEX

De AEX eindigt 1% hoger op 607,5 punten, het hoogste niveau sinds eind februari. De AMX stijgt 1,3% naar 900,58 punten.

De overige Europese beurzen kleuren ook groen. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 stijgen tot 1,3%.

Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, zijn beleggers blij met de stap van Trump om het licht op groen te laten zetten voor een machtsoverdracht naar Biden. „Het is voor Trump ook bijna niet vol te houden doordat er geen enkel bewijs is voor grootscheepse fraude. Ondanks de enorme verdeeldheid tussen de Republikeinen en de Democraten is een scenario van een escalatie na de verkiezingen uitgebleven. Voor Biden zijn vooral de resterende twee zetels in Georgia van belang om nog een meerderheid te krijgen in de Senaat, anders is hij de komende twee jaar vleugellam bij het uitvoeren van zijn beleid, zoals een verhoging van de belastingen.”

Het hoopgevend nieuws over de succesvolle werking van een aantal coronavaccins komt voor Amerika waar het aantal besmettingen hard is opgelopen, als geroepen, stelt Marey. „Hoewel het verlies van het economisch momentum in de VS is meegevallen, zal vooral het Amerikaanse consumentenvertrouwen er baat bij hebben als het economische leven normaliseert zodra risicogroepen zijn gevaccineerd.”

"Beleggers met roze bril"

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukt dat beleggers op het Damrak de wereld met een roze bril bekijken mede vanwege het vooruitzicht dat het einde van de pandemie in zicht komt met de succesvolle tests van een aantal vaccins tegen het coronavirus. Daarnaast wijst hij op het nieuws dat voormalig Fed-baas Janet Yellen aan het hoofd te komt te staan van het Amerikaanse ministerie van Financiën. „De vraag is alleen of een jonger iemand op deze post niet beter zou zijn mede gelet op de ontwikkelingen rond digitale valuta.” Verder speelde volgens hem mee in het opwekte sentiment dat president Trump langzamerhand de handdoek in de ring lijkt te gooien. „Hoewel Trump officieel zijn nederlaag nog niet heeft erkent, is de overdracht van de macht al aan de gang.”

Na de voorspoedige gang van zaken in de voorbije weken houdt Smit een slag om de arm of de aandelenmarkten richting het einde van het jaar verder gaan opstomen. „De rotatie van techaandelen naar waardeaandelen zal naar verwachting voortzetten, maar door de zwaardere weging van de techsector kan er toch een rem komen op de index. Verder kan Trump in de komende weken mogelijk nog gekke dingen gaan doen onder meer richting China. Er liggen dus nog valkuilen om een eindejaarsrally dwars te zitten.”

Unibail hoofdrol

Bij de Nederlandse hoofdfondsen sprint Unibail-Rodamco-Westfield naar een winst van 6,3%. Het winkelvastgoedfonds verklaarde in een update bezorgd te blijven over de effecten van de coronapandemie.

De financiële instellingen doen ook uitstekende zaken. Koploper ING en ABN Amro laten fraaie plussen van 8,3% en 6,1% zien.

Staalconcern Arcelor Mittal zit ook stevig in de lift en koerst 7% hoger.

Shell is eveneens goed op dreef en pakt er, geholpen door de sterke stijging van de olieprijzen, 5,8% bij naar €15,55, het hoogste niveau sinds juni.

Techinvesteerder Prosus wint 1,2%, na de koersdoelverhoging naar €135 door de Amerikaanse bank Citigroup.

De bedrijven die profiteren van de coronacrisis hebben het juist zwaar. Betalingsverwerker Adyen levert 3% in en maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway zakt 1,7%.

Biotechbedrijf Galapagos zakt 0,3% in reactie op de verkoop van een bedrijfsonderdeel.

KPN daalt 0,4%. Het telecombedrijf liet weten de komende drie jaar €3,5 miljard te investeren in digitalisering, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk. Vanaf volgend jaar worden jaarlijks circa 500.000 nieuwe glasvezellijnen uitgerold.

BAM zit gebeiteld

Bij de middelgrote fondsen knalt BAM nog eens 22,2% omhoog na de forse winst op maandag voortbordurend op het enthousiasme over een deal met pensioenuitvoerder PGGM. Daarmee is het eigen vermogen van de bouwer met circa €125 miljoen gestegen, waardoor de vrees voor een aandelenemissie fors is afgenomen.

Air France KLM slaat de vaccinvleugels uit met een vooruitgang van 11,1%.

FastNed knalt op de lokale markt nog eens 38% omhoog. Het bedrijf meldde maandag op het punt te staan zijn eerste negen snellaadstations langs de Franse snelwegen te realiseren, wat toen ook al een stevige koerswinst opleverde.

