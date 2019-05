Naspers: te groot voor Johannesburg

Naspers had eind maart zijn voornemen om een groot deel van zijn internetbelangen te bundelen en apart in Amsterdam naar de beurs te brengen al bekend gemaakt. De voorbereidingen voor de beursgang gaan volgens de Nederlandse ceo Bob van Dijk ’uitstekend’, zo vertelde hij woensdag in een toelichting op het beursdocument. Het aan de Johannesburgse beurs genoteerde Naspers zal voorlopig controlerend aandeelhouder blijven in het nieuwe bedrijf, dat nog geen naam heeft gekregen. Ook de Zuid-Afrikaanse uitgeefactiviteiten blijven in het moederbedrijf achter.

Naspers werd in 1915 opgericht als De Nationale Pers en uitgever van dagblad Die Burger, maar groeide de laatste jaren uit tot een media-imperium met een enorme waarde, vooral dankzij een deelneming van 31% in het Chinese Tencent. Daarnaast bezit het belangen in internetbedrijven als het Russische Mail.Ru, de Indiase maaltijd bezorger Swiggy en diens Europese evenknie DeliveryHeroes. Het bedrijf zegt zich voor zijn investeringen vooral te richten op internetbedrijven in snel groeiende markten.

Negatieve waarde

De listing in Amsterdam is ingegeven doordat Naspers werd letterlijk te groot werd voor de beurs in Johannesburg, waar het inmiddels bijna een kwart van de lokale index voor zijn rekening neemt, terwijl dat in 2013 nog maar 5% was.

Naspers is daarmee zo groot dat het daardoor bij veel institutionele beleggers boven de bovengrens was gekomen van de hoeveelheid die deze volgens hun interne regels in één bedrijf mogen steken. Dit werd gezien als een belangrijke reden waarom de waarde van Naspers een stuk lager was dan de waarde van zijn deelneming in Tencent. Momenteel ligt de waarde van Naspers belang in Tencent boven de €105 miljard, terwijl Naspers zelf minder dan €90 miljard waard is. Daarmee heeft de rest van het bedrijf een negatieve waarde.

Grootste internetbedrijf van Europa

De afsplitsing van zijn belangen in consumenteninternetbedrijven ’zou een aantal van die issues oplossen’, zegt Van Dijk. Naspers zal 27% van de aandelen in zijn Amsterdamse dochter vrij verhandelbaar maken, de overige 73% zal het voorlopig zelf in handen houden. Daalt het belang van Naspers tot onder de 70%, dan heeft dat volgens Van Dijk ’fiscale gevolgen’. Voordat de operatie door kan gaan, moeten aandeelhouders nog wel hun akkoord geven. Dat moet op 28 juni gebeuren tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Naspers koos onder andere voor Europa, waar het in beurswaarde waarschijnljk het grootste beursgenoteerde internetbedrijf zal zijn.