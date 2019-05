'Nieuwe vertraging voor Zuidasdok'

In de weekenden, waarin ook het trein- en metrovervoer werd stilgelegd, werden grote funderingspalen de grond in geschroefd. In het laatste weekend zou dan een dakdeel van 3 miljoen kilo op die palen onder het spoor worden geschoven. In het eerste weekend werd al vertraging opgelopen en ook afgelopen weekeinde werd de planning niet gehaald.

Het is nu de vraag wanneer het dakdeel alsnog op zijn plek kan worden geschoven. Daarvoor moet de A10 opnieuw dicht en ook kunnen er geen treinen en metro's rijden. Normaal gesproken worden dergelijke afsluitingen maanden en soms zelfs jaren van tevoren gepland.

Bouwers Heijmans, Fluor en Hochtief voeren het project uit. Onlangs werd al duidelijk dat het project 100 miljoen duurder uit zou vallen. Bovendien zou de ontwerpfase langer duren.