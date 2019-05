Werkzaamheden Zuidasdok niet op tijd klaar

De afgelopen drie weekenden was het zuidelijke deel van de A10 al dicht tussen de aansluiting met de A2 en het knooppunt A4/A9. Dat gebeurt ook de komende twee weekeinden nog. In die tijd wordt onder meer een oude metrotunnel verwijderd en worden de funderingen voor de nieuwe onderdoorgang de grond in geschroefd. Na drie weekenden is echter duidelijk dat daarbij een achterstand is opgelopen.

Wanneer het tunneldak nu ingeschoven kan worden, hangt af van onder meer NS en Rijkswaterstaat. "We zijn daarover nog in overleg. Het is een complexe puzzel", aldus de zegsvrouw.

Niet in heel project

De vertraging hoeft niet door te werken in het hele project. "Dit waren werkzaamheden die juist wat los stonden en daarom naar voren waren gehaald", zegt de woordvoerster. "Als we die op een later moment afronden hoeft dat geen probleem te zijn."

Bouwers Heijmans, Fluor en Hochtief voeren het project uit. Onlangs werd al duidelijk dat het project 100 miljoen duurder uit zou vallen. Bovendien zou de ontwerpfase langer duren.