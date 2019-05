Amsterdam - Het is klein, donzig, geel, al bijna een kwarteeuw oud en onlangs in één week goed voor bijna $60 miljoen bioscoopomzet. Inderdaad: Pikachu. De mascotte van het in 1996 gelanceerde computerspel Pokémon is terug van nooit echt helemaal weggeweest, en levert zijn makers nog altijd bakken met geld op. Nu kruipt het beestje bij je in bed.