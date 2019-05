Oranjewoud-dochter Antea rondt overname af

Tractebel heeft ruim 25 jaar ervaring binnen de Poolse markt en is gespecialiseerd in thermische en hernieuwbare energie, energietransport en -distributie. Het bedrijf heeft vestigingen in Katowice en Gdansk en telt in Polen circa honderd medewerkers. De onderneming gaat verder onder de naam van het nieuwe moederbedrijf.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik