'Lagere opening op Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag naar verwachting voor een lagere opening. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China blijven de gemoederen bezighouden, zeker nu Chinese staatsmedia onderstreepten dat het land de toegang tot zeldzame metalen kan beperken. Die metalen worden gebruikt in veel elektronica, waardoor techbedrijven weer onder druk staan.