Hogere resultaten voor Lukoil

De omzet dikte aan tot zo'n 1851 miljard roebel, wat omgerekend dik 25 miljard euro is. Een jaar eerder ging het nog om een kleine 1631 miljard roebel. Onder de streep bleef ruim 149 miljard roebel over, waar in het eerste kwartaal van vorig jaar een winst van ruim 109 miljard roebel werd neergezet. Lukoil is mede-eigenaar van een raffinaderij in Vlissingen en heeft tientallen tankstations in Nederland.

