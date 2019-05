Wall Street opent flink lager

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen geopend. De handelsspanningen blijven boven de markt hangen. China overweegt zijn sterke machtspositie op het vlak van zeldzame metalen tegen de Verenigde Staten te gebruiken om druk uit te oefenen in het slepende handelsconflict tussen de economische grootmachten. Die metalen worden gebruikt in veel elektronica, waardoor techbedrijven onder druk staan.